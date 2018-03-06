В Екатеринбурге женский монастырь сливает канализацию в реку

В Екатеринбурге бьют тревогу из-за слива отходов в реку Патрушиха.

По словам очевидцев, обратившихся в редакцию Накануне.RU, сегодня из Ново-Тихвинского женского монастыря, который находится по улице Бисертская 12а, открыто сливали канализацию в реку.

В микрорайоне Елизавет построено новое здание, принадлежащее монастырю. Именно оттуда сегодня "трактор перекачивал канализацию".

Связаться с сотрудниками монастыря, к сожалению, не удалось. Пресс-секретарь екатеринбургской епархии Анжела Тамбова на звонки не отвечала.