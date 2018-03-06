Концерн "Калашников" протестировал новых военных роботов "Соратник" и "Нахлебник", передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу компании.

"Были протестированы боевые автоматизированные модули "Соратник" и "Нахлебник", дистанционно-управляемая переносная платформа (ППДУ), багги "Росомаха", мотоциклы сил специального назначения и пистолеты-пулеметы "Витязь", - говорится в сообщении концерна.

Испытания работы роботов проводились на подмосковном полигоне при сильном морозе. Отмечается, что российская армия примет на вооружение новых боевых роботов.