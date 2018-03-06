"Мой дед был поваром..." Путин рассказал о мужских и женских профессиях 

Мужские и женские профессии - штамп в сознании, за которым мало, что стоит, сказал президент России Владимир Путин на Всероссийском форуме работающей молодежи. По его мнению, разделение на мужские и женские профессии в экономике весьма условно, передает корреспондент Накануне.RU.

"Мой дед был поваром, а отец - мастером на вагоностроительном заводе. И отец, и дед были вполне довольны своей жизнью и гордились тем, что они делают", - привел пример Путин.

Президент отметил, что сегодня должны быть некоторые ограничения, но современные условия производства расширяют возможности, прежде всего, для женщин.

"То, что вчера было физически сложно для женщин, с помощью современной техники становится им доступно. У нас девочки в IT-сфере или технических дисциплинах в Ворлдскилс занимали первые места", - сказал Путин.

Отметим, что дед Владимира Путина, Спиридон Иванович Путин был известным поваром, готовившим для высших партийных и государственных чинов; согласно данным открытых источников, ему случалось готовить для Иосифа Сталина и родственников Владимира Ленина.