Следствие намерено добиться ареста подозреваемого в похищении школьницы в Волгоградской области

Следственный комитет намерен ходатайствовать об аресте подозреваемого в похищении школьницы в Волгоградской области. Сам он выдвигает другую версию произошедшего.

Напомним, 11-летняя девочка из города Камышин пропала без вести 1 марта: она отправилась на занятия в школу, которая располагается в 150 метрах от ее дома, но так туда и не дошла. Сотовый телефон школьницы также был отключен. Утром 5 марта в ходе проведения поквартирного обхода сотрудниками полиции в квартире, принадлежащей 58-летнему мужчине, была найдена пропавшая девочка. В этот же день злоумышленник был задержан следователями.

Как сообщили Накануне.RU в СКР, сам подозреваемый выдвинул версию о том, что утром 1 марта он увидел школьницу, которая находилась на улице одна и плакала. Он остановился, чтобы помочь девочке, после чего та якобы сама села в его автомобиль. Мужчина отвез несовершеннолетнюю к себе домой, но удерживать ее и не думал.

"Установлено, что подследственный проживал один, постоянного места работы не имел, вел асоциальный образ жизни. Кроме того, у него имелась задолженность по кредитам в общей сумме 318 тысяч рублей", - добавили в ведомстве.

Сейчас следствие намерено ходатайствовать об аресте подозреваемого. Расследование уголовного дела, возбужденного по статье "похищение несовершеннолетнего", продолжается.