Один из осужденных по делу гибели в ДТП маленьких югорских спортсменов вышел на свободу

Один из фигурантов уголовного дела о гибели в Югре 10 маленьких спортсменов, представитель, осуществлявшего перевозки бизнесмена, Александр Сидорук отпущен на свободу. Об этом корреспонденту Накануне.RU сообщила адвокат Венера Лысенко.

Сидорук был осужден на один год и три месяца за то, что предоставил некачественный транспорт – у автобуса не работал спидометр, на заднюю ось были установлены шины с различным рисунком протектора, частично отсутствовали либо не работали ремни безопасности. Сторона защиты с решением суда не согласна и намерена пересмотреть дело.

"Александр Сидорук был отпущен на свободу 4 марта по истечению отбытия срока наказания. Мы не согласны, считаем, что это было не уголовное преступление, а административное деяние. Дата суда пока неизвестна, много сторон, пока всех известят - это временной фактор", - сообщила адвокат.

Напомним, авария произошла 4 декабря 2016 г. Погибли 10 спортсменов и двое взрослых. Виновные в трагедии получили от 11 месяцев исправительных работ до шести лет девяти месяцев колонии общего режима. Генпрокуратура хочет обжаловать приговор.