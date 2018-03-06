Тагил попросил Путина не закрывать вузы, "чтобы молодежь училась"

Участники форума работающей молодежи задали вопросы президенту России Владимиру Путину. Представитель молодежной организации УВЗ от лица тагильчан поблагодарила за подписание указа о праздновании 300-летия Нижнего Тагила, а также поинтересовалась возможностью сохранения филиалов вузов в небольших городах, передает корреспондент Накануне.RU.

"В нашей стране идет укрупнение вузов и сокращение филиалов. Таким образом Нижний Тагил лишается возможности обучать молодых специалистов. Можно ли рассмотреть возможность сохранения в Тагиле или городах второго-третьего значения, в городах области филиалов, чтобы молодежь училась?" - спросила участница форума.

Путин заметил, что ему ранее задавали аналогичный вопрос. "Проблема в том, что с 1991 года в стране кратно начало возрастать количество вузов. Особенно филиалов: в два раза с 1991 по 2012 гг. К сожалению, качество подготовки в этих учебных заведениях оставляло желать лучшего. Многие превратились в "Рога и копыта" по выдаче документов", - сказал Путин.

По словам президента, это и стало причиной реформы, после которой на 69% уменьшилось количество филиалов.

"В таких городах, как Нижний Тагил, нужна своя база. Но пять вузов в Тагиле работают, их никто не закрыл. Далее - когда филиал закрывается, в этом должны принимать участие представители местных властей. Третье - решение принимается вузом, а не государством. Есть два решения - закрыть или улучшить филиал. Есть необходимость в Нижнем Тагиле обучать кадры на месте. Это нужно прорабатывать с вузом и регионом", - заметил президент.

Путин добавил, что обсудит этот вопрос с губернатором и министром образования.