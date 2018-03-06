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"Многого я не прошу". Обвиняемый во взяточничестве глава зауральской ФНС будет доказывать свою невиновность
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Владимир Рыжук в СИЗО (2018) | Фото:Накануне.RU

Обвиняемый в получении взятки руководитель ФНС Курганской области Владимир Рыжук будет до конца отстаивать свои права и доказывать свою невиновность - это стало понятно после его выступления в Курганском областном суде 6 марта, передает корреспондент Накануне.RU.
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Как стало известно утром, судья Алексей Тюрин решил оставить Рыжука в СИЗО до 22 апреля - такое решение он принял на заседании по апелляционной жалобе адвокатов налоговика. Перед началом судебного заседания никто не предоставил ходатайств, однако сам Рыжук в своем слове оказался крайне многословным.

Как отметил Рыжук, в течение всего времени пока шло следствие (около 1 года - прим. ред.) он всегда сотрудничал со следствием, приезжал на беседу даже не по повестке, а по звонку следователя. Также он рассказал суду, что на него после ареста 22 февраля этого года оказывалось сильное давление, которое, по его мнению, нарушает закон.

"Когда меня привезли на Ленина в приемник, мне запрещали общаться с адвокатом. Однако 23 и 24 февраля ко мне приходил начальник отдела ОБЭП Белоусов и давил на меня, требовал, чтобы я написал явку с повинной, иначе предупреждал о том, что я буду целый год сидеть в СИЗО. Так они делают, когда у них нет доказательств. Но я заинтересован в том, чтобы разобраться в этой истории. Все показания, которые на меня давали - их давали сотрудники, работавшие еще при бывшем руководителе ведомства Касьяненко, который сейчас осужден", - отметил Рыжук.

Владимир Рыжук в СИЗО(2018)|Фото:Накануне.RU

Как заявила один из адвокатов налоговика Ирина Колпакова, специально приехавшая на заседание из Тюмени, ее подзащитный не собирается никуда скрываться. Заграничный паспорт находится в надежном хранении в МВД, однако сам Рыжук рассказал, что в январе этого года ездил с супругой в Венгрию на лечение - жена налоговика от переживаний за мужа потеряла ребенка.

"Находятся ли в зале мои родственники? Если да, то посмотрите им в глаза. Мои родители отдали свои лучшие годы служению нашей стране. Моя старшая дочь, ей 10 лет, она уже является победительницей различных олимпиад по робототехнике, ей в 10 лет дали квоту для поступления в тюменский нефтегазовый вуз. Младшая дочь, ей и двух лет нет, она с мамой и папой только на "вы" разговаривает. Я прихожу, она говорит: "Здравствуйте, папа". Я просто хочу быть ближе к ним, многого я не прошу", - заявил по видеосвязи Рыжук.

Налоговик начал говорить о сути обвинения, однако судья Алексей Тюрин начал его останавливать. Рыжук не слышал - причиной стали неполадки со связью. По мнению собравшихся в зале журналистов, налоговик рассказывал суть дела по своей версии именно для СМИ, чтобы потом это вошло в публикации.

Алексей Тюрин, судья, Курганский областной суд(2018)|Фото:Накануне.RU

Также веским аргументом в свою пользу Рыжук посчитал продление с ним контракта в декабре прошлого года. По его мнению, это не что иное, как лучшая характеристика от его руководства.

Что касается взятки в 500 тыс. рублей, которую Рыжук год назад якобы получил от известного курганского предпринимателя Владимира Баскаля, то по мнению налоговика, бизнесмен по непонятной причине написал заявление в правоохранительные органы лишь спустя 10 месяцев - как считает следствие, взятка была дана в конце февраля прошлого года, а заявление Баскаль написал уже в декабре 2017 года.

Помимо взяточничества Рыжука еще обвиняют в растрате казенного бензина - по мнению следствия, он по своим личным делам ездил каждые выходные к семье в Тюмень. Причиненный ущерб оценили в 320 тыс. рублей. Налоговик же сообщил обратное.

адвокаты Владимира Рыжука(2018)|Фото:Накануне.RU

"Все мои поездки на автомобиле были исключительно по службе. С октября 2014 года я по соглашению миграционной службы и ФСБ постоянно сопровождал выездную совместную проверку. Результатом ее стало то, что организация "Тюменьтел" выплатила 60 млн рублей в бюджет Курганской области", - отметил Рыжук.

Адвокаты и сам Рыжук попросили суд отменить решение Курганского городского суда и отпустить его под подписку о невыезде - взамен на это пожилые родители Рыжука готовы были внести залог за сына в размере 2 млн рублей. Также адвокат в качестве варианта просил суд рассмотреть возможность поместить Рыжука под домашний арест.

После оглашения решения суда адвокат Рыжука Ирина Колпакова отметила, что сейчас защита будет подавать кассацию на сегодняшнее решение.

прокурор, гособвинитель(2018)|Фото:Накануне.RU

Как ранее сообщало Накануне.RU, Владимир Рыжук был задержан 22 февраля по подозрению в коррупции - следователи считают, что глава налоговой службы Зауралья получил от Владимира Баскаля 500 тыс. рублей - указанная сумма являлась частью от требуемых чиновником у индивидуального предпринимателя 3 млн рублей за непринятие мер налогового контроля по выявленным фактам нарушения законодательства о налогах и сборах.

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"Многого я не прошу". Обвиняемый во взяточничестве глава зауральской ФНС будет доказывать свою невиновность
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