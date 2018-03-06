Путин осмотрел цеха УВЗ: "Это легендарное предприятие"

Президент России Владимир Путин, выступая перед участниками форума "Рабочая молодежь", заявил, что УВЗ - легендарное предприятие.

"В 30-х годах прошлого века УВЗ создавалось как оборонное, постепенно гражданская часть приобретает все большую значимость. Она занимает выше 40%. Эта совместимость важна и для гражданских, и для оборонки, они подпитывают друг друга. Это и финансирование, и выход на новые рынки", - отметил президент.

Перед встречей с участниками форума, глава государства осмотрел цеха завода.