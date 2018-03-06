Путин рассказал о людях будущего: Нужны инженеры, программисты и робототехники

Президент России Владимир Путин выступил на форуме "Рабочая молодежь", который проходит на площадке "Уралвагонзавода" в Нижнем Тагиле, передает корреспондент Накануне.RU.

"Нашей обновляющейся экономике, которая выходит на новые рубежи, нужны новые кадры. Этим обоснован интерес к форуму. В первую очередь, нужны инженерные кадры. Мы будем думать о том, чтобы внедрять решения по прикладному бакалавриату, нам нужны специалисты с инженерными знаниями, нужны люди, которые понимают, что такое программирование и робототехника", - подчеркнул Путин.

По его словам, без этих навыков не решить задач, поставленных перед страной. Президент отметил, что о подготовке рабочих профессий он говорил и в послании Федеральному собранию. "Что касается обороны, то я напрямую сказал, что все виды вооружений - это результат работы наших ученых, инженеров", - отметил президент.

Революционные преобразования в стране и экономике начинались с подготовки кадров, сказал президент.

"И здесь, на Урале, по указаниям Петра создавались горнорудные школы. Потом в конце 19 века все повторилось, когда началась новая индустриализация страны. Сейчас мы находимся на той же стадии развития и нам нужны люди с новыми знаниями и новыми подходами", - подчеркнул президент.

Конкурентные преимущества сегодня получают те, кто умеет работать на стыке знаний и навыков, сказал Путин. Президент отметил, что цифровизация экономики требует от молодежи новых знаний.

"Если человек понимает, что такое программирование, робототехника, искусственный интеллект, ему легче работать. Сама экономика становится другой, желательно для любого человека владеть этими знаниями. Это дает возможность создать более гибкий рынок труда. Используя эти знания, человек может легко вписаться в процесс развития", - считает Путин.