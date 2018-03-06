"Минстрой замуровал в подвалах сотни животных": бездомным кошкам и собакам могут вернуть доступ в подвалы многоэтажек

Комитет по экологии Госдумы будет добиваться возвращения доступа бездомным животным в подвалы многоэтажных домов, передает корреспондент Накануне.RU.

Председатель комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов рассказал, что в марте в Министерстве строительства и ЖКХ пройдут общественные слушания с участием зоозащитников, посвященные этой проблеме.

"Очень много вопросов поступает по ситуации с закрытыми подвальными окнами, которые оказались замурованными "благодаря" техрегламенту Минстроя. Вместе с окнами Минстрой этим решением замуровал в подвалах сотни животных, а еще тысячи мерзнут на улицах, не имея возможности погреться внутри. При этом города испытывают настоящие нашествия крыс и эпидемии грызунов", - отмечает парламентарий в своем "Инстаграме".

По его словам, в Министерстве пояснили, что открывать "продухи" - отверстия в фундаменте дома, которые ведут подвал, - можно в любом доме, но только по решению собрания собственников жилья.

"Нас такой "ответ" (на самом деле - отписка) устроить не мог: когда подвалы закрывали, заживо замуровывая там сотни животных, собрания собственников жилья никто не проводил и людей никто не спрашивал. Мы продолжили работу с Министерством. Слушания должны пройти в ближайшее время (март). Наше требование простое: один продух должен быть забран решеткой с таким сечением, чтобы исключить проникновение в подвал злоумышленников, но дать возможность попадать туда и выбираться наружу животным", - заявил Бурматов

Отметим, что опрос на официальной странице Госдумы в "Вконтакте" показал, что 11 тыс. из 12,3 тыс. интернет-пользователей поддерживает возвращение доступа бездомным животным в подвалы жилых домов.