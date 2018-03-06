Часть супер-оружия, которое анонсировал Путин, уже поступила в войска

Часть нового оружия, о котором шла речь во время послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию уже поступила в войска. Об этом на сегодняшнем селекторном совещании сообщил министр обороны Сергей Шойгу, сообщили Накануне.RU в ДИМК Минобороны РФ.

По словам Шойгу, другие образцы, анонсированные верховным главнокомандующим, будут поставлены в армию в запланированные сроки.

"Всё намеченное будет реализовано в установленные государственными контрактами сроки", - подчеркнул Шойгу.

По его мнению, "сегодня Россия располагает современной, компактной и высокотехнологичной армией".

Напомним, выступая перед Федеральным Собранием, глава государства сообщил о наличии у России оружия, которое делает бесполезной систему ПРО, развернутую "западными партнерами". Путин рассказал о новой ракете "Сармат", способной атаковать как через Северный, так и через Южный полюс. Характеристики ракеты делают системы ПРО бессмысленными. Крылатые ракеты Х-101 могут оснащаться ядерной энергетической установкой. Это даёт низколетящим крылатым ракетам неограниченную дальность и непредсказуемую траекторию полёта. В России разработаны беспилотные подводные аппараты, способные действовать на очень большой глубине, расчитаны на межконтинентальную дальность. Средств, способных противостоять им, просто нет, сказал президент РФ. Они могут поражать авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру и оснащаться как обычными, так и ядерными боеприпасами. Название для этого оружие пока не выбрано. Владимир Путин даже объявил конкурс на лучшее наименование. Успешно завершены испытания ракетного комплекса с планирующим крылатым блоком, способным действовать на гиперзвуковых скоростях. Он получил название "Авангард". Предприятия приступили к его серийному производству.

С прошлого года в войска поступили боевые лазерные комплексы, кратно повышающие возможности России по обеспечению своей безопасности.