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06.03.2018
политика  |  комментариев: 1
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Андрей Фурсов: У меня нет никаких сомнений, что Сталину помогли умереть "В этом была заинтересована часть партаппарата, и здесь ее интересы совпали с интересами наших геополитических противников. Ведь неслучайно с конца 1940-х годов англо-американские спецслужбы создали совместную спецгруппу, которая называлась How To Make Stalin’s Passing – то есть "Как сделать так, чтоб Сталин ушел". А как конкретно произошло – была ли эта смерть насильственной, отравили его или просто не оказали помощь, или отравили и не оказали помощь - это очень сложный вопрос. Но у меня нет никаких сомнений, что Сталину помогли умереть".
05.03.2018
от издателя  |  комментариев: 5


Игорь Юшков: Киев жалуется на то, чем два года хвастался Украинцы начали экономить газ и потребовали с российской стороны компенсацию за вынужденную покупку топлива по высоким ценам. Однако Киев не забирает газ из российской трубы с конца 2015 г., и до последнего времени гордился тем, что может себе позволить покупать топливо "Газпрома" у европейских поставщиков.
06.03.2018
экспертное мнение ;
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06.03.2018 14:25 Мск (16:25 Екб)
армия и ВПК | В России
Часть супер-оружия, которое анонсировал Путин, уже поступила в войска
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ежегодное послание Президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию, видеопрезентация, ракета (2018) | Фото: Россия 1

Часть нового оружия, о котором шла речь во время послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию уже поступила в войска. Об этом на сегодняшнем селекторном совещании сообщил министр обороны Сергей Шойгу, сообщили Накануне.RU в ДИМК Минобороны РФ.

По словам Шойгу, другие образцы, анонсированные верховным главнокомандующим, будут поставлены в армию в запланированные сроки. 

"Всё намеченное будет реализовано в установленные государственными контрактами сроки", - подчеркнул Шойгу.

По его мнению, "сегодня Россия располагает современной, компактной и высокотехнологичной армией".

Напомним, выступая перед Федеральным Собранием, глава государства сообщил о наличии у России оружия, которое делает бесполезной систему ПРО, развернутую "западными партнерами". Путин рассказал о новой ракете "Сармат", способной атаковать как через Северный, так и через Южный полюс. Характеристики ракеты делают системы ПРО бессмысленными. Крылатые ракеты Х-101 могут оснащаться ядерной энергетической установкой. Это даёт низколетящим крылатым ракетам неограниченную дальность и непредсказуемую траекторию полёта. В России разработаны беспилотные подводные аппараты, способные действовать на очень большой глубине, расчитаны на межконтинентальную дальность. Средств, способных противостоять им, просто нет, сказал президент РФ. Они могут поражать авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру и оснащаться как обычными, так и ядерными боеприпасами. Название для этого оружие пока не выбрано. Владимир Путин даже объявил конкурс на лучшее наименование. Успешно завершены испытания ракетного комплекса с планирующим крылатым блоком, способным действовать на гиперзвуковых скоростях. Он получил название "Авангард". Предприятия приступили к его серийному производству.

С прошлого года в войска поступили боевые лазерные комплексы, кратно повышающие возможности России по обеспечению своей безопасности.

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06.03.2018 14:25 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
16:25 Екб


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Часть супер-оружия, которое анонсировал Путин, уже поступила в войска
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