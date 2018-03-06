Кортеж Порошенко сбил на дороге пенсионера

В центре Киева кортеж президента Петра Порошенко сбил пожилого мужчину, сообщают украинские СМИ. Автомобиль, совершивший ДТП, остался на месте происшествия, остальные машины кортежа продолжили движение. На капоте машины осталась вмятина.

Как утверждают свидетели, на месте ДТП работал регулировщик. А дедушка бежал с пакетом из магазина на запрещающий сигнал. В то же время кортеж двигался со скоростью не менее 80 км/ч, хотя максимально допустимая скорость на Украине 50 км/ч.

"Крови было много. Мужчине перевязали голову. А еще он не мог становится на одну ногу", - цитируют украинские "Вести" очевидцев.

Медики зaбрaли пострадавшего в больницу. По их словам, он получил травмы средней тяжести.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, с 1 января на Украине вступили в силу изменения правил дорожного движения, согласно которым максимально допустимая скорость движения днем составляет 50 км/ч.