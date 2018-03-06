Самолет EgyptAir приземлился в Каире с опозданием в четыре часа из-за авиадебошира

Самолет авиакомпании EgyptAir из Маската в Каир, на борту которого во вторник был задержан авиадебошир, приземлился в Каире с опозданием в четыре часа. Об этом говорится в заявлении египетской авиакомпании.

Ранее СМИ сообщили, что пассажир, находившийся в неадекватном состоянии, попытался проникнуть в кабину пилотов самолета EgyptAir.

"Авиалайнер Boeing 737/800 рейс номер МS-931, совершавший полет из аэропорта Маскат Султаната Оман, на борту которого находились 78 пассажиров, прибыл в аэропорт Каира в 11 часов утра с опозданием в четыре часа. Задержка произошла по причине того, что он вынужден был вернуться в аэропорт Маската из-за присутствия на борту пассажира-авиадебошира, который был передан оманским властям", - говорится в сообщении авиакомпании, которое цитирует РИА Новости.

Как сообщало Накануне.RU, в феврале этого года гражданин Казахстана, являясь пассажиром авиарейса авиакомпании "Азур эйр" "Екатеринбург – Пхукет", находился в состоянии алкогольного опьянения на борту воздушного судна во время полета. Он ругался нецензурной бранью, вступал в конфликт с пассажирами и бортпроводниками, не реагировал на замечания членов экипажа и пассажиров. В результате против авиадебошира было возбуждено уголовное дело.