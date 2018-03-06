Жителей Свердловской области осудили за убийство пенсионерки и ее сына в Челябинске

В Челябинске оглашен приговор двум жителям Свердловской области, лишившим жизни пенсионерку и ее сына, сообщили Накануне.RU в пресс-службе облсуда.

В декабре 2016 года пьяные подсудимые находились в квартире у знакомого в Челябинске. Мать хозяина квартиры потребовала, чтобы они ушли. Тогда один из них решил убить женщину на почве личных неприязненных отношений. Пока он избивал пенсионерку, второй подсудимый вывел ее сына из комнаты, а также нашел нож и передал соучастнику. Этим ножом последний нанес ранения женщине, отчего та скончалась. Аналогичным образом они расправились и с сыном женщины.

Затем злоумышленники похитили из квартиры мобильные телефоны, деньги и одежду и скрылись с места преступления.

В суде мужчины признали вину лишь частично. Суд назначил им наказание в виде лишения свободы сроком на 17 лет и 20 лет в колонии строгого режима.