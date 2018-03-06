Шойгу поздравил "очаровательную армию" с наступающим 8 марта

Министр обороны Сергей Шойгу поздравил женщин-военнослужащих, а также жен и матерей военных с наступающим праздником 8 марта.

"Прежде всего, хочу поздравить всех наших замечательных женщин с наступающим праздником. Всех матерей, чьи дети служат и выполняют священный долг по защите Отечества. Женщин военнослужащих, которые вопреки трудностям военной жизни бережно хранят тепло семейного очага. И, конечно же, женщин-военнослужащих и гражданских специалистов, кто своим повседневным трудом вносит существенный вклад в укрепление обороноспособности страны", – приводит РИА Новости слова Шойгу.

В данный момент в Вооруженных силах служат около 44,5 тысяч женщин, почти 4 тысячи из которых носят офицерские погоны, а 7,5 тысяч – прапорщики и мичманы, сообщил министр.

Кроме того, на должностях государственной гражданской службы, а также в воинских частях и ведомственных организациях трудятся порядка 315 тысяч женщин. В учебных заведениях Минобороны проходят подготовку свыше 1 тысячи 300 девушек-курсантов.



"И вся эта очаровательная армия отлично справляется со своими обязанностями", – подчеркнул Шойгу.



По словам министра, в прошлом году президент России Владимир Путин поощрил 112 женщин, а медали министерства обороны получили 10 тысяч 78 человек.