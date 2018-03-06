Женщина, которая обворовала хоккеистов из Екатеринбурга, оказалась беременной

Сотрудники полиции Верхней Пышмы установили местонахождение подозреваемой в краже мобильных телефонов и денег у команды хоккеистов из Екатеринбурга, совершенной 25 февраля в местном спорткомплексе.

В тот день, напомним, пока спортсмены находились на льду, в раздевалку зашла неизвестная женщина, которая у двоих человек похитила наличность, еще у пятерых – сотовые. Общая сумма причиненного ущерба составила порядка 200 тыс. руб.

Как сообщил Накануне.RU глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, задержанной оказалась жительница столицы Среднего Урала по имени Мария 1984 года рождения, ранее неоднократно судимая. Она доставлена в райотдел, где сейчас ее допрашивают.

В результате проведенной работы, удалось не только установить ее личность, но и убедить женщину добровольно явиться в органы внутренних дел с повинной. Женщина долго думала, но в конце концов пришла на встречу с оперативниками.

"В краже у спортсменов она созналась. К сожалению, на момент задержания похищенные деньги и телефоны успела сбыть. По данному факту в ОВД Верхней Пышмы возбуждено и расследуется уголовное дело по части 2 статьи 158 УК Российской Федерации – "Кража". Учитывая, что подозреваемая находится на последних месяцах беременности, в отношении нее избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Работа полиции по поиску похищенного продолжается", - отметил полковник Горелых.