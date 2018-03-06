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06.03.2018
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Андрей Фурсов: У меня нет никаких сомнений, что Сталину помогли умереть "В этом была заинтересована часть партаппарата, и здесь ее интересы совпали с интересами наших геополитических противников. Ведь неслучайно с конца 1940-х годов англо-американские спецслужбы создали совместную спецгруппу, которая называлась How To Make Stalin’s Passing – то есть "Как сделать так, чтоб Сталин ушел". А как конкретно произошло – была ли эта смерть насильственной, отравили его или просто не оказали помощь, или отравили и не оказали помощь - это очень сложный вопрос. Но у меня нет никаких сомнений, что Сталину помогли умереть".
05.03.2018
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Игорь Юшков: Киев жалуется на то, чем два года хвастался Украинцы начали экономить газ и потребовали с российской стороны компенсацию за вынужденную покупку топлива по высоким ценам. Однако Киев не забирает газ из российской трубы с конца 2015 г., и до последнего времени гордился тем, что может себе позволить покупать топливо "Газпрома" у европейских поставщиков.
06.03.2018
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Новости
06.03.2018 14:05 Мск (16:05 Екб)
общество | Центральный ФО
"Зачем ты вниз?": СМИ опубликовали расшифровку разговора экипажа Ан-148 перед крушением в Раменском районе Подмосковья
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Ан-148, крушение, МЧС (2018) | Фото: МЧС России

СМИ опубликовали запись переговоров пилотов самолета Ан-148 "Саратовских авиалиний", потерпевшего крушение в Подмосковье 11 февраля. Из появившейся расшифровки следует, что за минуту до авиакатастрофы командир воздушного судна и второй пилот спорили по поводу нормализации скорости полета.
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В частности, как утверждает петербургский телеканал "78", второй пилот совершил ошибку, уведя самолет вниз.

Командир воздушного судна: Вверх! В-о-от.

Второй пилот: Сейчас-сейчас.

КВС: А ты вни...

ВП: Вообще фигня какая-то!

КВС: Не, ну я так понял, ты хотел это... А ты наоборот - вниз.

ВП: Ладно-ладно, потом разговаривать будешь. Я имею в виду все остальное. Так, контролируем все!

КВС: Все, все хорошо.

ВП: Все, скорость нормализовалась.

АВТОИНФОРМАТОР: Скорость сравнить, скорость сравнить.

ВП: Оп-оп-оп … 390!

КВС: Куда вниз-то?! Куда ты вниз? Зачем вниз?! Куда?!

АВТОИНФОРМАТОР: Скорость сравнить, скорость сравнить.

ВП: Да потому что, что хорош *******, 200 скорость, *****!

КВС: Высота! Высота! Высота!

АВТОИНФОРМАТОР: Terrain ahead! Terrain ahead! PULL UP! Terrain ahead!

КВС: Вверх!

АВТОИНФОРМАТОР: Terrain ahead! Terrain ahead! PULL UP! Terrain ahead!

КВС: Всё, ******!

Как сообщало Накануне.RU, ранее транспортная прокуратура на Урале инициировала проверку профессиональной подготовки второго пилота разбившегося в Подмосковье самолета Ан-148.

Пассажирский самолет авиакомпании "Саратовские авиалинии", выполнявший рейс из Москвы в Орск, 11 февраля упал в Раменском районе Московской области. Все находившиеся на борту — 65 пассажиров и 6 членов экипажа, погибли.

Межгосударственный авиационный комитет считает, что фактором, который привел к крушению самолета Ан-148 "Саратовских авиалиний" в Подмосковье могли стать неверные данные о скорости полета на приборах, что могло быть вызвано обледенением.



Развитие сюжета: Ранее 07.03.2018 01:13 Мск
Опубликованные переговоры пилотов Ан-148 оказались фальшивкой

Ранее 06.03.2018 15:26 Мск
Эксперт – о расшифровке разговора экипажа Ан-148: Командир не должен уговаривать второго пилота!

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06.03.2018 14:05 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
16:05 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 19.02.2018 14:56 Мск
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Ранее 18.02.2018 16:04 Мск
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"Зачем ты вниз?": СМИ опубликовали расшифровку разговора экипажа Ан-148 перед крушением в Раменском районе Подмосковья
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