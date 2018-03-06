"Зачем ты вниз?": СМИ опубликовали расшифровку разговора экипажа Ан-148 перед крушением в Раменском районе Подмосковья

СМИ опубликовали запись переговоров пилотов самолета Ан-148 "Саратовских авиалиний", потерпевшего крушение в Подмосковье 11 февраля. Из появившейся расшифровки следует, что за минуту до авиакатастрофы командир воздушного судна и второй пилот спорили по поводу нормализации скорости полета.

В частности, как утверждает петербургский телеканал "78", второй пилот совершил ошибку, уведя самолет вниз.

Командир воздушного судна: Вверх! В-о-от.

Второй пилот: Сейчас-сейчас.

КВС: А ты вни...

ВП: Вообще фигня какая-то!

КВС: Не, ну я так понял, ты хотел это... А ты наоборот - вниз.

ВП: Ладно-ладно, потом разговаривать будешь. Я имею в виду все остальное. Так, контролируем все!

КВС: Все, все хорошо.

ВП: Все, скорость нормализовалась.

АВТОИНФОРМАТОР: Скорость сравнить, скорость сравнить.

ВП: Оп-оп-оп … 390!

КВС: Куда вниз-то?! Куда ты вниз? Зачем вниз?! Куда?!

АВТОИНФОРМАТОР: Скорость сравнить, скорость сравнить.

ВП: Да потому что, что хорош *******, 200 скорость, *****!

КВС: Высота! Высота! Высота!

АВТОИНФОРМАТОР: Terrain ahead! Terrain ahead! PULL UP! Terrain ahead!

КВС: Вверх!

АВТОИНФОРМАТОР: Terrain ahead! Terrain ahead! PULL UP! Terrain ahead!

КВС: Всё, ******!

Как сообщало Накануне.RU, ранее транспортная прокуратура на Урале инициировала проверку профессиональной подготовки второго пилота разбившегося в Подмосковье самолета Ан-148.

Пассажирский самолет авиакомпании "Саратовские авиалинии", выполнявший рейс из Москвы в Орск, 11 февраля упал в Раменском районе Московской области. Все находившиеся на борту — 65 пассажиров и 6 членов экипажа, погибли.

Межгосударственный авиационный комитет считает, что фактором, который привел к крушению самолета Ан-148 "Саратовских авиалиний" в Подмосковье могли стать неверные данные о скорости полета на приборах, что могло быть вызвано обледенением.