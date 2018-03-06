Куйвашев встретил Путина в екатеринбургском Кольцово

Губернатор Евгений Куйвашев встретил в аэропорту Кольцово президента РФ Владимира Путина, прибывшего 6 марта в регион с рабочим визитом, сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики главы Свердловской области.

Как сообщалось ранее, Владимир Путин посетит в Нижнем Тагиле научно-производственную корпорацию "Уралвагонзавод", где пообщается с рабочими предприятия и примет участие в VI Всероссийском форуме рабочей молодежи. В Екатеринбурге глава государства проведет совещание по вопросу развития системы среднего профессионального образования.

Отметим, что в Нижнем Тагиле все готово к приему президента России Владимира Путина, хотя из-за метели въезд в город оказался закрыт.