Готовили теракты: ФСБ задержала в Махачкале пять сторонников ИГ*

В Махачкале задержаны пять сторонников ИГ*, вербовавших дагестанцев для участия в боевых действиях в Сирии, сообщили в ЦОС ФСБ России.

Сотрудники ФСБ РФ совместно с МВД России пресекли деятельность ячейки сторонников международной террористической организации ИГ*, причастных к вербовке радикально настроенных жителей Дагестана, а также переправке их в Сирию для участия в боевых действиях, передает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

Пятерых мужчин задержали накануне. По данным следствия, они склонили к выезду из России не менее четырех граждан, "ставших после прохождения диверсионно-террористической подготовки в полевых лагерях "Исламского государства"* активными участниками его вооруженных формирований".

Отмечается, что задержанные заготовили множество взрывчатки и оружия для терактов на Северном Кавказе.

Изъяты значительное количество взрывчатых веществ, огнестрельное оружие и боеприпасы.

Возбуждено уголовное дело по статье "Содействие террористической деятельности", к ней после экспертиз могут добавить статьи о незаконном хранении оружия и взрывчатки.

*Террористическая организация, запрещенная в России