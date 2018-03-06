На создание Ботанического сада в Сургуте требуется больше средств, чем на все особо охраняемые территории Югры

Сургутского ботанического сада как учреждения не существует. Участок парка "За Саймой", на котором Сургутский государственный университет ведет работы по интродукции и акклиматизации экзотических видов растений, не является особо охраняемой природной территорией (ООПТ), сообщили Накануне.RU в департаменте недропользования и природных ресурсов Югры.

Всего на территории округа функционирует 25 ООПТ. Из них два государственных заповедника и три заказника федерального значения, два памятника природы местного значения, девять памятников природы регионального значения, четыре природных парка и пять государственных заказников регионального значения.

В границах административных районов Югры созданы ООПТ: Нижневартовский – памятники природы "Остров Овечий" и "Остров Смольный"; Нефтеюганский – памятники природы "Чеускинский бор" и "Дальний Нырис"; Сургутский – памятник природы "Большое Каюково".

Также статус ООПТ могут получить пять природных заказников, два памятника природы и два природных парка.

Предложений и документов по созданию ООПТ регионального значения "Сургутский ботанический сад" от Сургутского государственного университета или мэрии города не поступало, сообщают в окружном департаменте недропользования и природных ресурсов.

В ведомстве отмечают также, что на функционирование всех региональных ООПТ в 2017 г. было израсходовано 159,9 млн руб. В этом году финансирование составит 158,5 млн руб. Для создания Ботанического сада в Сургуте потребуется сумма, в несколько раз превышающая стоимость годового содержания всех ныне действующих ООПТ.

"Вместе с тем, ботанический сад площадью 15 га на территории парка "За Саймой" ничтожно мал с точки зрения экосистемного и биосферного подхода к охране природы. Его расположение в центре города и предполагаемое научно-рекреационное назначение не отвечает в полной мере понятию "особо охраняемая природная территория". В автономном округе существуют десятки тысяч га естественных, природных экологических комплексов, действительно нуждающихся в охране и опеке – это и места отела лосей, и миграции птиц, и произрастания и обитания "Краснокнижных видов", реликтовых и эталонных кедровых лесов, и многие другие участки, сохранить которые – задача мирового значения. Необходимо учитывать мировой и Российский опыт создания ботанических садов. Большая часть существующих ботанических садов в России созданы на базе институтов Академии наук, или при университетах, без придания им статуса ООПТ. Из почти сотни российских ботанических садов около 65% являются вузовскими, 20% – академическими, 10% находятся в системе Министерства природных ресурсов РФ, 5% – муниципальные", - сообщили в департаменте.

В ведомстве также напомнили, что 29 января на базе университета состоялось заседание рабочей группы ОНФ мэрия Сургута предложила проект соглашения с муниципальным учреждением "Лесопарковое хозяйство" и Сургутским госуниверситетом о сохранении и развитии экспериментальных площадок для выполнения научно-исследовательских работ по интродукции и акклиматизации растений в северо-восточной части парка "За Саймой". Один из членов рабочей группы депутат Госдумы РФ Александр Сидоров высказал мнение, что для создания и функционирования Ботанического сада в Сургуте не требуется придание ему статуса ООПТ, поскольку "охранять еще не чего".

Напомним, первый заместитель председателя комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Владимир Сысоев полагает, что решение о якобы предполагаемой ликвидации ботанического сада Сургута принималось на уровне руководства Югры. Он ждет, что его обращение к генпрокурору Юрию Чайке станет началом комплексной проверки. На состоявшихся депутатских слушаниях руководство города "заморозило" 28 млн руб. на реконструкцию парка. В мэрии Сургута заявляют, что уничтожать объект никто не планирует, напротив, власти намерены его развивать. В университете отметили, что его представителей не позвали на встречу в мэрии.