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экспертное мнение ;
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На создание Ботанического сада в Сургуте требуется больше средств, чем на все особо охраняемые территории Югры
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Ботанический сад Сургута (2018) | Фото: ЛДПР-Югра

Сургутского ботанического сада как учреждения не существует. Участок парка "За Саймой", на котором Сургутский государственный университет ведет работы по интродукции и акклиматизации экзотических видов растений, не является особо охраняемой природной территорией (ООПТ), сообщили Накануне.RU в департаменте недропользования и природных ресурсов Югры.

Всего на территории округа функционирует 25 ООПТ. Из них два государственных заповедника и три заказника федерального значения, два памятника природы местного значения, девять памятников природы регионального значения, четыре природных парка и пять государственных заказников регионального значения.

В границах административных районов Югры созданы ООПТ: Нижневартовский – памятники природы "Остров Овечий" и "Остров Смольный"; Нефтеюганский – памятники природы "Чеускинский бор" и "Дальний Нырис"; Сургутский – памятник природы "Большое Каюково".

Также статус ООПТ могут получить пять природных заказников, два памятника природы и два природных парка.

Предложений и документов по созданию ООПТ регионального значения "Сургутский ботанический сад" от Сургутского государственного университета или мэрии города не поступало, сообщают в окружном департаменте недропользования и природных ресурсов.

В ведомстве отмечают также, что на функционирование всех региональных ООПТ в 2017 г. было израсходовано 159,9 млн руб. В этом году финансирование составит 158,5 млн руб. Для создания Ботанического сада в Сургуте потребуется сумма, в несколько раз превышающая стоимость годового содержания всех ныне действующих ООПТ.

"Вместе с тем, ботанический сад площадью 15 га на территории парка "За Саймой" ничтожно мал с точки зрения экосистемного и биосферного подхода к охране природы. Его расположение в центре города и предполагаемое научно-рекреационное назначение не отвечает в полной мере понятию "особо охраняемая природная территория". В автономном округе существуют десятки тысяч га естественных, природных экологических комплексов, действительно нуждающихся в охране и опеке – это и места отела лосей, и миграции птиц, и произрастания и обитания "Краснокнижных видов", реликтовых и эталонных кедровых лесов, и многие другие участки, сохранить которые – задача мирового значения. Необходимо учитывать мировой и Российский опыт создания ботанических садов. Большая часть существующих ботанических садов в России созданы на базе институтов Академии наук, или при университетах, без придания им статуса ООПТ. Из почти сотни российских ботанических садов около 65% являются вузовскими, 20% – академическими, 10% находятся в системе Министерства природных ресурсов РФ, 5% – муниципальные", - сообщили в департаменте.

В ведомстве также напомнили, что 29 января на базе университета состоялось заседание рабочей группы ОНФ мэрия Сургута предложила проект соглашения с муниципальным учреждением "Лесопарковое хозяйство" и Сургутским госуниверситетом о сохранении и развитии экспериментальных площадок для выполнения научно-исследовательских работ по интродукции и акклиматизации растений в северо-восточной части парка "За Саймой". Один из членов рабочей группы депутат Госдумы РФ Александр Сидоров высказал мнение, что для создания и функционирования Ботанического сада в Сургуте не требуется придание ему статуса ООПТ, поскольку "охранять еще не чего".

Напомним, первый заместитель председателя комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Владимир Сысоев полагает, что решение о якобы предполагаемой ликвидации ботанического сада Сургута принималось на уровне руководства Югры. Он ждет, что его обращение к генпрокурору Юрию Чайке станет началом комплексной проверки. На состоявшихся депутатских слушаниях руководство города "заморозило" 28 млн руб. на реконструкцию парка. В мэрии Сургута заявляют, что уничтожать объект никто не планирует, напротив, власти намерены его развивать. В университете отметили, что его представителей не позвали на встречу в мэрии.

Другие новости по темам: парк за Саймой, Ботанический сад, Сургут, ООПТ, особо охраняемая природная территория
06.03.2018 14:15 Мск | Сургут | Ксения Теплякова
16:15 Екб


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На создание Ботанического сада в Сургуте требуется больше средств, чем на все особо охраняемые территории Югры
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