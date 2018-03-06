В Екатеринбурге поставляли продукты для школьной столовой по предельно завышенным ценам

Возбуждено административное дело в отношении начальника ЕМУП "Комбинат школьного питания", которое завышало цены на продукты, используемые для обедов в школе №106, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В результате анализа меню школьников и выхода порций прокуратура установила, что размер наценки на продукты для школьной столовой составляет более 20%, предусмотренных законодательством.

Комбинат школьного питания заработал на этом свыше 169,8 тыс. руб. Начальника предприятия оштрафовали на 50 тыс. руб.