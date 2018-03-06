Нижний Тагил согласовал договор концессии с венграми о строительстве водоочистных сооружений

Мэрия Нижнего Тагила подписала поставление о согласовании проекта концессионного соглашения по строительству системных объектов водоснабжения в городе, передает корреспондент Накануне.RU.

"Согласовать проект концессионного соглашения в отношении отдельных объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения города Нижний Тагил", - сообщается в постановлении на сайте мэрии Нижнего Тагила от 5 марта 2018 года.

В рамках проекта предполагается построить две новых станции водоподготовки – на Черноисточинском и Верхне-Выйском водохранилищах суммарной мощностью 130 тыс. кубометров в сутки, а также сооружения очистки сточных вод суммарной мощностью 110 тыс. кубометров в сутки.

Напомним, объем частных инвестиций на эти цели составит 14,6 млрд руб., плата областного и муниципального бюджетов – 16,4 млрд. Строительство запланировано на 2019-2025 гг. Период эксплуатации концессионером построенного имущества составит 15 лет.

Российско-венгерское предприятие АО "Уральская водная компания" (50% его акций принадлежат учредителю – ЗАО "Будапештский водоканал") уже готово выступить в качестве инвестора.

Конкурс на заключение соглашения по поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева будет объявлен в ближайшее время.

Напомним, ранее стало известно, что Нижний Тагил договорился с венграми о модернизации системы водоснабжения, необходимые инвестиции оценивались в 200 млн евро.