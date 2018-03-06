Прохоров ответил на запугивания адвоката Родченкова

Бизнесмен, бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Михаил Прохоров отправил ответное письмо Джиму Уолдену, адвокату информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.

В письме отмечается, что попытки запугивания со стороны Уолдена не заставят Прохорова отказаться от помощи в судебных процессах российским биатлонисткам, сообщает ТАСС.

"В вашем письме упоминается возможность судебного иска против меня, а также едва скрытая угроза касательно НБА и моего владения клубом "Бруклин Нетс". Попытка запугивания не вынудит меня отказаться от помощи Ольге Зайцевой, Яне Романовой и Ольге Вилухиной, которые пытаются восстановить свою репутацию. Ждем разбирательства в суде, пусть судебный процесс решит, кто прав в этом деле", - говорится в ответе Прохорова.

Бизнесмен также обвинил Родченкова в клевете. "Моя убежденность в невиновности биатлонисток является моей единственной мотивацией помочь этим спортсменам. Кем бы ваш клиент ни являлся, он уже признался, что руководил незаконной допинговой схемой для продажи спортсменам запрещенных веществ с целью личного обогащения, а также для подмены допинг-проб", - отметил Прохоров.

Пожизненно дисквалифицированные биатлонистки Зайцева, Вилухина и Романова 21 февраля подали в суд на Родченкова. Иск спортсменок финансирует Прохоров, занимавший должность главы Союза биатлонистов России с 2008 по 2014 год.

27 ноября 2017 года Международный олимпийский комитет (МОК) пожизненно дисквалифицировал Вилухину и Романову и аннулировал их результаты на Играх-2014. 1 декабря МОК дисквалифицировал Зайцеву.

В январе Зайцева, Вилухина и Романова, также как и остальные дисквалифицированные спортсмены, подали апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS). Однако суд не стал рассматривать апелляции биатлонисток в ускоренном порядке, так как они уже завершили спортивную карьеру. Их дела будут рассмотрены позднее.