Свинокомплекс "Пермский" пытается взыскать с торгового дома "Синергия" 724 миллиона

Арбитражный суд Омской области принял к производству иск ООО "Свинокомплекс "Пермский" о взыскании с омского торгового дома "Синергия" 724,3 млн руб., передает корреспондент Накануне.RU.

Документ опубликован на сайте арбитражного суда. Основанием для обращения в суд стала задолженность по договору поставки от 1 декабря 2016 г. Рассмотрение дела назначено на 5 апреля.

Принадлежащее краевому правительству, АО "Пермский свинокомплекс" 1 декабря расторгло договор аренды с ООО "Свинокомплекс "Пермский", арендатором которого выступала ГК "Синергия". Основанием для расторжения договора стало неисполнение обязательств по аренде. Напомним, ООО арендовало имущественный комплекс у АО, но в 2017 году вошло в процедуру банкротства. С декабря все работники ООО были трудоустроены в краевое акционерное общество, за юрлицом, принадлежащим арендатору, числятся задолженность по налоговым платежам и взносам. В министерстве сельского хозяйства края сообщили, что ситуация на предприятии стабилизируется.

Согласно данным СПАРК-Интерфакс, с декабря 2017 года торговый дом "Синергия", а также его владелец – ООО "Группа "Синергия" находятся в стадии ликвидации.