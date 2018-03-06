В больницах и социальных учреждениях Челябинской области введен карантин по гриппу

В больницах и социальных учреждениях Челябинской области с 6 марта введен карантин по гриппу. Соответствующее постановление подписал главный государственный санитарный врач области Анатолий Семенов, передает корреспондент Накануне.RU.

В целом ситуация в регионе оценивается как неэпидемическая. За период с 26 февраля по 4 марта зарегистрировано 29 тыс. 569 случаев ОРВИ, что выше уровня прошлой недели на 16 %. Уровень заболеваемости превысил пороговый на 5 %. В Челябинске зарегистрирован 12 тыс. 721 случай ОРВИ, что выше уровня эпидпорога на 7 %.

В связи с высоким уровнем заболеваемости ОРВИ приостановлен учебный процесс в четырех среднеобразовательных школах и 44 классах в 23 школах.

По данным лабораторных исследований, заболеваемость ОРВИ в настоящее время имеет смешанную этиологию и обусловлена циркуляцией вирусов гриппа А H1N1/pdm2009 (свиной грипп), А H3N2 (гонконгский грипп) и В, парагриппа, респираторно-синцитиальной и аденовирусной инфекции.