Жительница зауральского села хранила в съемной квартире в Кургане 20 граммов героина

49-летняя женщина из Лебяжьевского района приехала в Курган для того, чтобы купить наркотики для себя.

В съемной квартире на улице Орлова полицейские нашли 8 пакетиков с героином общей массой более 20 граммов, сообщили Накануне.RU в УМВД России по Курганской области.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело, женщине грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

"Подозреваемая задержана в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации", - добавили в полиции.