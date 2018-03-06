Жительница зауральского села хранила в съемной квартире в Кургане 20 граммов героина

49-летняя женщина из Лебяжьевского района приехала в Курган для того, чтобы купить наркотики для себя.
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В съемной квартире на улице Орлова полицейские нашли 8 пакетиков с героином общей массой более 20 граммов, сообщили Накануне.RU в УМВД России по Курганской области.
Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело, женщине грозит лишение свободы на срок до 10 лет.
"Подозреваемая задержана в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации", - добавили в полиции.