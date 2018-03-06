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Андрей Фурсов: У меня нет никаких сомнений, что Сталину помогли умереть "В этом была заинтересована часть партаппарата, и здесь ее интересы совпали с интересами наших геополитических противников. Ведь неслучайно с конца 1940-х годов англо-американские спецслужбы создали совместную спецгруппу, которая называлась How To Make Stalin’s Passing – то есть "Как сделать так, чтоб Сталин ушел". А как конкретно произошло – была ли эта смерть насильственной, отравили его или просто не оказали помощь, или отравили и не оказали помощь - это очень сложный вопрос. Но у меня нет никаких сомнений, что Сталину помогли умереть".
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экспертное мнение ;
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Самолет спецсвязи кружит над Екатеринбургом
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(2018) | Фото: flightradar

Самолет-ретранслятор, всегда сопровождающий главу государства в поездках по стране, кружит над Екатеринбургом. Ту-214СР — самолёт-ретранслятор, который был разработан специально для администрации президента. Сегодня Владимир Путин находится с визитом в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле. Прибытие главы государства ожидается в ближайшее время.

Самолёт Ту-214СР представляет собой специальный самолёт-ретранслятор, созданный на базе обычного пассажирского Ту-214. В отличие от базовой модели Ту-214СР оснащён дополнительными топливными баками, благодаря которым дальность его полёта увеличена до 10 тыс. километров, системами энергоснабжения и радиотехническим комплексом.

(2018)|Фото: flightradar

Ту-214СР оснащён радиотехническим комплексом, обеспечивающим через спутниковые системы связь с наземными объектами и другими воздушными судами. Руководители РФ пользуются радиорелейной связью. Однако такая связь работает только в пределах прямой видимости, поэтому для неё нужна система наземных радиостанций, самолётов-ретрансляторов и спутников.

Ту-214СР предназначен для полётов в северные районы, где проблематично использовать спутники связи над экватором.

Ту-214СР, самолет АП(2017)|Фото: jetphotos.com

Неоспоримое преимущество такой системы — её высокая защищённость. Информация идёт по узкому лучу с большой скоростью и качеством. В отличие от обычной радиосвязи, информацию, переданную радиорелейными комплексами, очень сложно перехватить, а также установить точки её отправления и приёма. Несмотря на дороговизну подобной системы, она обеспечивает максимально высокие требования секретности.

Комплексы спецсвязи изготовлены Омским производственным объединением "Радиозавод им. А. С. Попова" Внутренняя планировка самолёта также претерпела ряд изменений. Вместо привычных рядов кресел сплошные двери и перегородки. За кабиной пилотов расположен салон на 12 персон для охраны. Далее три глухих отсека для операторов и начальника узла спецсвязи. За ними расположены два пассажирских салона для так называемой передовой группы и журналистов.

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06.03.2018 12:42 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
14:42 Екб


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Самолет спецсвязи кружит над Екатеринбургом
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