В Югре отменено восстановление на службе силовика, уволенного за служебные нарушения

В Нягани отменено решение о восстановлении на службе полицейского, который до этого потерял должность из-за нарушений закона, передает корреспондент Накануне.RU.

Основанием для увольнения стало заключение служебной проверки. Она установила, что силовик много раз нарушал закон, решая, привлечь ли работников тех или иных организаций к "административке". Начальник окружного управления МВД уволил подчиненного за поступок, порочащий честь полицейского, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного надзорного ведомства.

Решением суда первой инстанции югорчанин восстановлен на службе. Мотивируя поступок, суд указал, что в суде нарушения работником закона не доказаны. Вместе с тем, заключение служебной проверки истец не обжаловал, никто документ незаконным не признавал.

Прокурор обжаловал вердикт Фемиды в окружном суде. Решение нижестоящих коллег отменено. В восстановлении на службе бывшему полицейскому отказано.