На НПЗ в Дагестане выявлено хищение 840 тыс. кубометров газа

На НПЗ в Республике Дагестан выявлено хищение 840 тыс. кубометров природного газа, сообщила Накануне.RU официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативниками ГУ МВД России по СКФО выявлен факт хищения природного газа на территории нефтеперерабатывающего завода, расположенного в городе Хасавюрте Республики Дагестан", - сообщила она.

Как отметила Волк, работники предприятия, отключив прибор учета газа, незаконно осуществляли отбор энергоресурса для своей деятельности. "По предварительным подсчетам, объем похищенного составил более 840 тысяч кубометров. Сумма ущерба, причиненного ресурсной компании, превысила 5 миллионов рублей", - добавила представитель ведомства.

По данному факту возбуждено уголовное дело.