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Екатеринбургский депутат покинул Россию после заявления Собчак в СК
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евгений боровик (2013) | Фото: www.facebook.com

Депутат екатеринбургской гордумы Евгений Боровик покинул Россию на фоне разбирательств с кандидатом в президенты РФ Ксенией Собчак.

Собчак подала заявление в СК РФ для возбуждения уголовного дела в отношении Боровика. Уголовное дело возбуждено следственным комитетом России по ст. 282 за разжигание розни, сообщил Накануне.RU помощник депутата Святослав Штукин.

Сейчас парламентарий покинул пределы РФ на неопределенный срок, по данным Штукина, Боровик находится во Франции.

Как заявляет Штукин, Собчак в своём заявлении указала, что "депутат Екатеринбургской городской думы Боровик Е.М. своими многочисленными высказываниями в период с ноября 2017 года по февраль 2018 года, в том числе в СМИ, регулярно возбуждал социальную ненависть у малообеспеченных и несостоявшихся в жизни слоев населения России к богатым и успешным гражданам, а также открыто призывал к публичному оскорблению и унижению достоинства последних".

"Как только уголовное преследование Боровика будет прекращено, он сразу же вернется в Россию", - пояснил Штукин.

Напомним, на Урале сам Боровик известен как депутат-прогульщик.

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06.03.2018 12:12 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
14:12 Екб


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Екатеринбургский депутат покинул Россию после заявления Собчак в СК
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