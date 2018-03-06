100 дней до ЧМ-2018: Путин и глава FIFA пожонглировали мячом в Кремле

Президент России Владимир Путин и глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино приняли участие в ролике, посвященном 100 дням до старта чемпионата мира по футболу в России.

Видео опубликовано на официальной странице первенства в твиттере.

В ролике также приняли участие футболисты прошлых лет, среди которых аргентинец Диего Марадона, немец Мирослав Клозе, бразилец Роналдо, португалец Нуну Гомеш и другие, а также многие действующие игроки. Из россиян в съемке участвовал бывший футболист "Спартака" и сборной России Дмитрий Аленичев.

В ролике звезды мирового футбола чеканят мяч ровно 100 раз, символизируя количество дней, оставшихся до начала турнира.

В конце ролика показано, как в Кремле мячом перебрасываются президент РФ Владимир Путин и глава ФИФА Джанни Инфантино.