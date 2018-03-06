В Кургане мошенница, обманувшая пенсионеров на 700 тысяч рублей, не смогла обжаловать приговор

В Кургане 40-летняя воровка Людмила Ануфриева ближайшие 7 лет однозначно проведет в колонии общего режима - женщине не удалось обжаловать приговор.

Ранее ее признали виновной в совершении 32 преступлений по статьям "тайное хищение чужого имущества, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в жилище", "покушение на кражу" и "похищение у гражданина паспорта и другого важного документа", сообщили Накануне.RU в прокуратуре Курганской области.

В судебном заседании было установлено, что в 2015-2016 годах Ануфриева и ее сообщница Поплавская, которую уже осудили в августе прошлого года, разработали преступный план - представляясь сотрудниками различных служб и ведомств, они незаконно проникали в квартиры пожилых людей и сообщали им ложную информацию о том, что являются сотрудниками экспертизы капитального ремонта.

Поплавская различными способами отвлекала внимание стариков, осматривая техническое состояние труб и системы отопления и канализации, а Ануфриева в это время обыскивала квартиру и тайно похищала деньги - всего злоумышленницам удалось заполучить преступным путем более 700 тыс.рублей.