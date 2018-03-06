Известная картина "Джоконда" может появиться в экспозиции музея имени Пушкина в Москве

Известная картина Леонардо да Винчи "Мона Лиза" ("Джоконда") может появиться в экспозиции Государственного академического музея им. Пушкина. Об этом сообщила директор ГМИИ Марина Лошак, передает ТАСС.

Она отметила, что музей планирует попросить картину, которая может покинуть Лувр для показа в других музеях мира.

"Уже была одна история в жизни музея, когда был совершен этот шаг. Мы будем звать, конечно, я считаю, что это потрясающе", - сказала Лошак.

Ранее о планах показать "Мону Лизу" в других мировых музеях сообщила министр культуры Франции Франсуаз Ниссен.