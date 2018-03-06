В Краснодаре судят няню за убийство 9-месячного сына гражданки Нигерии

В Краснодаре перед судом предстанет няня. Ее обвиняют в убийстве ребенка.

Как сообщили Накануне.RU в региональном Следственном комитете, с сентября 2016 года 34-летняя женщина неофициально выполняла обязанности няни, ухаживая за 9-месячным сыном гражданки Нигерии. На протяжении нескольких месяцев ребенок проживал вместе с ней в частном доме в Краснодаре, пока перед ней не образовалась задолженность по оплате оказанных услуг.

Тогда няня по телефону связалась с матерью ребенка, между ними возник конфликт. Женщина потребовала вернуть сына, а также пообещала впоследствии оплатить задолженность. Несмотря на это, 19 февраля 2017 года няня на почве возникших неприязненных отношений к матери ребенка задушила его, положила тело мальчика в пакет и закопала в подвальной яме гаража во дворе своего дома. После этого она позвонила в полицию, сообщила ложную информацию, что младенца похитили, и написала заявление.

В результате следователем СКР было возбуждено уголовное дело о похищении, в рамках расследования которого 25 февраля 2017 года был осмотрен гараж. Там и было обнаружено тело мальчика со следами насильственной смерти. Согласно данным судебно-медицинского исследования, она наступила в результате механической асфиксии от сдавливания шеи руками.

Расследование завершено. Сейчас уголовное дело направлено на рассмотрение в суд.