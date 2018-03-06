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экспертное мнение ;
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Новости
06.03.2018 12:02 Мск (14:02 Екб)
экономика | Пермский край
Промышленная кооперация в Прикамье способствует росту индекса промпроизводства
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Максим Решетников IV Пермский экономический конгресс (2018) | Фото: Пресс-служба правительства и губернатора Пермского края

В понедельник, 5 марта, состоялось расширенное совещание с членами Совета директоров промышленных предприятий Пермского края. В рабочей встрече принял участие губернатор Прикамья Максим Решетников. Ключевым вопросом, который обсудили на совещании, стала кооперация предприятий и возможности налаживания контактов внутри региона.

В начале встречи губернатор напомнил о росте индекса промышленного производства в регионе. По итогам 2017 года рост составил 4,4%, за месяц он увеличился до 10,3%. В целом сегодня в Пермском крае реализуется 19 крупных промышленных инвестпроектов с общим объемом вложений – 331 млрд рублей. Планируется, что в рамках этих проектов будет создано более 5 тысяч новых рабочих мест.

"Вы знаете, что мы в прошлом году заявили о себе в части цифровизации экономики. За эти полгода нами уже разработана концепция, но нужно использовать новые технологии в промышленности. Нужно максимально внедрить IT в проектирование и производство, - отметил глава региона. – Цифровизация, переход на единую платформу облегчит кооперацию предприятий".

Как отметил заместитель председателя правительства – министр промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края Алексей Чибисов, опыт министерства в налаживании промышленных коопераций показывает, что в большинстве случаев необходимые крупным предприятиям услуги или товары могут быть предоставлены местными компаниями. В связи с этим в регионе начали проводиться встречи предпринимателей с представителями крупных промышленных производств. В мероприятиях уже поучаствовали ПАО "ЛУКОЙЛ", АО "МХК "ЕвроХим", ОАО "РЖД" и АО "Сибур-Химпром".

По словам генерального директора АО "Сибур-Химпром" Константина Югова, несмотря на то, что промышленные предприятия находятся в одном регионе, они не всегда знают о новинках и технических или научных достижениях друг друга. "Пермское предприятие "Сибура" активно взаимодействует с другими предприятиями Пермского края. Например, "Сорбентом", "Авиадвигателем". Такая площадка важна для налаживания взаимодействия между местными компаниями. На последнем совещании с пермскими производителями мы обсудили вопросы кооперации и нашли производителя печи для нагрева сырья. Это экономически эффективное для нас сотрудничество", - подчеркивает топ-менеджер.

Представители малого и среднего бизнеса отмечают, что подобные встречи существенно влияют на их развитие. "Мы очень много работаем с крупными предприятиями Пермского края, мы производим оборудование, выполняем строительно-монтажные работы. Такое взаимодействие – плюс нашему предприятию", - прокомментировал результаты кооперации главный инженер РСП "Алексий" (изготавливают печь для пермской площадки "Сибура") Виталий Филимонов.

Еще одним механизмом развития промышленной кооперации представители промпроизводств считают каталог промышленных предприятий, который впервые был представлен на Газовом форуме в Санкт-Петербурге в прошлом году. По словам заместителя начальника Свердловской железной дороги – филиала ОАО "РЖД" по территориальному управлению Артема Панова, чем быстрее будет составлен единый каталог продукции и уникальных компетенций предприятий Пермского края, тем скорее РЖД начнут выходить на связь с новыми партнерами.

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06.03.2018 12:02 Мск | Пермь | информационная служба Накануне.RU
14:02 Екб


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Промышленная кооперация в Прикамье способствует росту индекса промпроизводства
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