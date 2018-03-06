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Андрей Фурсов: У меня нет никаких сомнений, что Сталину помогли умереть "В этом была заинтересована часть партаппарата, и здесь ее интересы совпали с интересами наших геополитических противников. Ведь неслучайно с конца 1940-х годов англо-американские спецслужбы создали совместную спецгруппу, которая называлась How To Make Stalin’s Passing – то есть "Как сделать так, чтоб Сталин ушел". А как конкретно произошло – была ли эта смерть насильственной, отравили его или просто не оказали помощь, или отравили и не оказали помощь - это очень сложный вопрос. Но у меня нет никаких сомнений, что Сталину помогли умереть".
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06.03.2018
экспертное мнение ;
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В Югре стартовала продажа билетов на восьмой этап Кубка IBU в Ханты-Мансийске
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Сергей Чепиков биатлон (2016) | Фото: rosconcert.com

Сегодня в кассах "ЮграМегаСпорт" стартует продажа билетов на восьмой этап Кубка IBU в Ханты-Мансийске, сообщили Накануне.RU в пресс-службе организации.
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Соревнования биатлонистов пройдут на трассах Центра зимних видов спорта им. А.В. Филипенко 14, 16 и 17 марта. В первый день состоится мировая премьера дисциплины суперспринт, которая станет изюминкой этапа в Ханты-Мансийске, далее пройдут спринтерские гонки, а в заключительный день спортсмены выявят сильнейших в гонке преследования.

Вход на все гонки заключительного этапа Кубка IBU будет свободным, кроме северной трибуны. Билет на северную трибуну обойдется зрителям соревнований в 100 руб. Для тех, кто хочет наблюдать за состязаниями биатлонистов в максимально комфортных условиях, предусмотрена продажа билетов в vip-ложи, цена на которые начинается от 4 тыс. руб.

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06.03.2018 12:07 Мск | Ханты-Мансийск | информационная служба Накануне.RU
14:07 Екб


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В Югре стартовала продажа билетов на восьмой этап Кубка IBU в Ханты-Мансийске
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