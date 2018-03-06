В Югре стартовала продажа билетов на восьмой этап Кубка IBU в Ханты-Мансийске

Сегодня в кассах "ЮграМегаСпорт" стартует продажа билетов на восьмой этап Кубка IBU в Ханты-Мансийске, сообщили Накануне.RU в пресс-службе организации.

Соревнования биатлонистов пройдут на трассах Центра зимних видов спорта им. А.В. Филипенко 14, 16 и 17 марта. В первый день состоится мировая премьера дисциплины суперспринт, которая станет изюминкой этапа в Ханты-Мансийске, далее пройдут спринтерские гонки, а в заключительный день спортсмены выявят сильнейших в гонке преследования.

Вход на все гонки заключительного этапа Кубка IBU будет свободным, кроме северной трибуны. Билет на северную трибуну обойдется зрителям соревнований в 100 руб. Для тех, кто хочет наблюдать за состязаниями биатлонистов в максимально комфортных условиях, предусмотрена продажа билетов в vip-ложи, цена на которые начинается от 4 тыс. руб.