Путин поздравил с днем рождения Терешкову, отметив ее волевой характер

Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения летчика-космонавта, героя Советского Союза Валентину Терешкову. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля, передает корреспондент Накануне.RU.

"Сердечно поздравляю Вас с Днем рождения. Сильный, волевой характер, целеустремленность, искреннее желание приносить пользу Отечеству всегда помогали Вам быть востребованной в профессии, добиваться успеха на самых сложных, ответственных направлениях работы. И конечно, особо отмечу Ваши замечательные личные качества, внимательное отношение к людям и их проблемам", - говорится в телеграмме президента.

Путин пожелал Терешковой здоровья и всего наилучшего.

Напомним, в прошлом году Валентина Терешкова получила медаль ЮНЕСКО за вклад в развитие науки о космосе.

Терешкова - первая и пока единственная в истории российской армии женщина-генерал. На данный момент она занимает должность заместителя председателя комитета Госдумы России по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления.