Сергей Донской осмотрел челябинскую свалку и ЧЭМК

Министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской в рамках своего визита в Челябинск осмотрел городскую свалку и посетил ЧЭМК.

Сейчас министр приехал в резиденцию губернатора, где проведет совещание по вопросу экологической ситуации в Челябинске и области.

Ранее Донской посетил предприятия "Мечела".

Напомним, во время послания к Федеральному Собранию Владимир Путин призвал улучшить экологическую ситуацию в стране. Президент коснулся проблемы неблагоприятной экологической обстановки в некоторых городах Урала и Сибири.

"Трудно говорить о долгой и здоровой жизни, если до сих пор миллионы людей вынуждены пить воду, которая не соответствует нормам, если выпадает черный снег, как в Красноярске, а жители крупных индустриальных центров из-за смога неделями не видят солнца, как в Череповце, Нижнем Тагиле, Челябинске, Новокузнецке и некоторых других городах ", - сказал президент.