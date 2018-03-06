На востоке Москвы прервано движение трамваев из-за застрявшего на путях автомобиля, передает МИА "Россия сегодня" со ссылкой на источник в ГУП "Мосгортранс".

Инцидент произошел на шоссе Энтузиастов. Сообщается, что машина, пытаясь объехать пробку, въехала на линию для трамваев и застряла в снегу. Пассажиров трамваев высадили на пути. На месте работают эвакуаторы.

"Из-за застрявшего на путях автомобиля в районе пересечения шоссе Энтузиастов с Главной аллеей задерживается движение трамваев №8, 24, 34, 36, 37 по направлению в центр", - отметили в ГУП.