В Нижнем Тагиле все готово к приезду президента. Даже воздух чистый

В Нижнем Тагиле все готово к приему президента России Владимира Путина. Точно о программе визита и времени приезда организаторы из Росмолодежи не говорят. Пресс-центр ждет установок от Администрации президента, передает корреспондент Накануне.RU. Самолет главы государства, по данным Flightradar, на полпути в Екатеринбург, другой самолет, закрепленный за Рособоронэкспортом, уже на подлете к столице Урала.

Участники форума "Рабочая молодежь" сейчас на экскурсии по Уралвагонзаводу, в пресс-центре пока пустынно, однако известно, что на освещение мероприятия аккредитованы более 90 журналистов, в том числе президентский пул, прибытие которого в Екатеринбург ожидают в ближайшие минуты.

Погода, утром доставившая ряд неудобств жителям и гостям Тагила, исправилась. Наблюдатели также отмечают, что над НТМК вьется белый пар, а не разноцветный дым, как обычно. В целом воздух довольно чистый.

Напомним, во время оглашения Послания Федеральному Собранию, Путин заострил внимание на проблеме экологии в крупных промышленных городах, в том числе упомянув и Нижний Тагил.

"Трудно говорить о долгой и здоровой жизни, если до сих пор миллионы людей вынуждены пить воду, которая не соответствует нормам, если выпадает черный снег, как в Красноярске, а жители крупных индустриальных центров из-за смога неделями не видят солнца, как вЧереповце, Нижнем Тагиле, Челябинске, Новокузнецке и некоторых других городах. А где-то нет воды, которая соответствовала бы нормам", - сказал президент.