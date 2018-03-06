"Главное – найти "умные руки"": в Екатеринбурге подвели итоги III фестиваля кино и интернет-проектов "Человек труда"

В Екатеринбурге подвели итоги III всероссийского фестиваля кино и интернет-проектов, посвященного человеку труда, передает корреспондент Накануне.RU.

"В этом году качественно изменился сам фестиваль. Кино и интернет-проекты – четыре формата: игровые фильмы, неигровые, интернет-картины и телефильмы. Суть мероприятия – найти проекты, которые возвращают в нашу жизнь ценность труда, профессионала, человека, который умеет делать, обладает "умными руками". Нужно было найти такие проекты и поощрить их создателей", - рассказал директор свердловской киностудии Михаил Чурбанов.

Он уточнил, что всего на фестиваль поступило 405 заявок из 61 региона России и пяти стран.

"В шорт-листе было, о чем спорить, и я уверен, что результаты очень сильно удивят. На полях фестиваля прошло много мероприятий: круглые столы, встречи экспертов, первый питчинг дебютантов. Вчера вручили две первые "рукавицы" за сценарии игрового и неигрового фильма. Был IT-круглый стол: попытка соединить производителей контента и цифровые технологии, без этого у творческих людей нет будущего. Один из финалистов конкурса сказал мне, что за те два дня, что он тут находится, у него родилась идея фильма", - сказал Чурбанов.

Режиссер Владимир Хотиненко отметил, что мероприятие можно назвать "фестивалем надежды".

"Я ехал сюда с легкой тревогой: в современных условиях сложно сформировать программу с темой "Человек труда": казалось бы, не современно. Возможно, новое – хорошо забыто старое. То, что я здесь увидел, приятно удивило и порадовало меня. Огромное количество ребят из регионов. Много молодых людей не просто с горящим взором и идеями, а с желанием и умением делать. Сегодня просто кино нет, есть пространство, куда оно включено. В этом смысле формат фестиваля правильный. Ехал с тревогой, а уеду с безусловной надеждой. Непросто было распределить призы – есть, из чего выбирать. Я обрел надежду", - сказал Хотиненко.

Визионер, международный эксперт и инвестор в сфере блокчейн и цифровой экономики Александр Шульгин отметил, что его приятно удивили проекты из Тюмени и Екатеринбурга, связанные с медициной, новым композиторским материалам.

"Если в нашей стране будут жить настоящие труженики, Россия будет процветать. Это – главная идея и задача фестиваля: вдохновить молодежь на то, что любой труд почетен. Чтобы не искали "теплых мест" и не "пристраивались". Чтобы не было, как в том анекдоте, когда "не "устроился", еще работаю". Я привез несколько картин. Вне конкурса показан фильм "Спасти человека". Этот материал пролежал у меня 17 лет, я снимал в Грозном во время войны ликвидацию радиационных отходов на местном химзаводе. Когда уходили бандиты, они подорвали многие цеха и источники лежали незащищенными", - сказал режиссер Борис Галкин.

Отряд особого риска МЧС тогда неделю ликвидировал опасность.

"Я был единственным, кто это снимал. Это, наверное, единственная работа в кино, где я – и автор идеи, и оператор: туда больше никого не пустили. Вторая картина – "Магистрали судеб", конкурсная программа. Организаторами кинопроизводства были "Газпром трансгаз Югорск" и "Сабонна". Я снимал людей труда, газовиков. Я встретился с потрясающими профессионалами своего дела. Для меня это было настоящим открытием. Я попросил, чтобы дали возможность снимать все четыре времени года, общался с ними год и побывал во многих местах Западной Сибири. Верю, что государство Россия живет благодаря таким труженникам", - уточнил Галкин.

Третий фильм - "Он вот такой, Владислав Галкин".

"Я не смог его показать из-за плотного регламента фестиваля, не удалось проинформировать заранее. Он был снят по заказу "Первого канала", но он его почему-то не показал. Предложил каналу "Культура". Три месяца они мне морочили голову. После я поговорил с главным редактором и услышал сакраментальное: "Борис Сергеевич, это не формат". Картина произвела сильное впечатление во время Московского международного кинофестиваля. В последний день ее показали в Доме кино. За три дня мы собрали полный зал. После окончания люди встали и аплодировали", - сказал Галкин.

Хотиненко рассказал Накануне.RU, что пока не нашел для себя кого-то из участников фестиваля, с кем хотелось бы сделать совместный сценарий или фильм.

"В этом направлении главное избежать лишнего пафоса. Многие нашли друг друга, в частности, продюсеры. Я никого себе не нашел. Пока я здесь как участник и собиратель. Этого и не надо: надо, чтобы участники друг друга нашли, и это случилось", - сказал Хотиненко.

Добавим, в Свердловской киностудии при участии полпреда президента Игоря Холманских состоялось закрытие фестиваля. Позже президентский наместник примет участие в награждении победителей.