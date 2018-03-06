В Екатеринбурге в пострадавшем от взрыва доме на Пионеров завершилось восстановление стен в квартирах

В доме на Пионеров, 3 в Екатеринбурге завершилось восстановление стен в квартирах, пострадавших от взрыва баллонов с газом. Об этом Накануне.RU сообщила руководитель управляющей компании "Урал-СТ" Оксана Емельченко.

"Подрядчик завершил кладку стен в 43-й и 45-й квартирах, сейчас на месте работают электрики. К вечеру работы по прокладке кабельных сетей по новым стенам будут завершены, и в ближайшие дни подрядчик приступит к косметическому ремонту на верхних этажах. Речь идет о побелке потолков и покраске стен", - рассказала Емельченко.

Напомним, всего на восстановительные работы в местах общего пользования потратят 641 тысячу рублей. Сумма общего ущерба от взрыва баллонов с газом составила 2 млн 806 тысяч рублей. Ранее в УК отмечали, что 2 млн 165 тысяч рублей требуется на восстановление кладки в шахте лифта между первым и третьим этажами, а также приобретение и пуск нового лифтового оборудования.

ЧП случилось с 24 на 25 января: в подъезде на восьмом этаже взорвались два газовых баллона. В результате инцидента пострадал один человек, который выходил в тамбур, чтобы покурить. Было эвакуировано 37 человек. Взрывом оказались повреждены стены трех квартир и шахта лифта, в связи с чем произошел обрыв тросов кабины.