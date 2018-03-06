Сторонник Собчак назвал "Ельцин-центр" "бессмысленным"

Член предвыборного штаба Ксении Собчак Антон Красовский в эфире "Эхо Москвы" сказал, что "Ельцин-центр" в Екатеринбурге существует "бессмысленно".

Журналист был удивлен словом "свобода", с которого открывается музей Ельцина. По его словам, в этом заключается "всё русское лицемерие".

"…реальная диктатура с уничтожением политических оппонентов, уничтожением демократических выборов, свобод, - она началась именно тогда, при том человеке, музей которого сейчас открывается огромной картиной со словами "свобода". В этом вообще всё русское лицемерие. В том, что люди, которые продвигают свободу, на самом деле сделали все, чтобы эта свобода в этой стране либо не родилась, либо была уничтожена. В этом огромная проблема", - сказал Антон Красовский.

Также он добавил, что посетители центра Бориса Ельцина в Екатеринбурге "умиляются, глядя на этот бессмысленный музей".

Напомним, в феврале известный российский блогер Илья Варламов раскритиковал "Ельцин-центр" в Екатеринбурге. Примечательно, что все чаще это делают люди, считающиеся выразителями либеральных взглядов.