Процедура банкротства "Трансаэро" продлена на полгода

Процедура банкротства-конкурсного производства авиакомпании "Трансаэро" продлена на полгода. Такое решение принял Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области, передает ТАСС.

"Ходатайство о продлении процедуры удовлетворить, до 13 сентября 2018 года", - огласил судья резолютивную часть определения.

На заседании суда представитель конкурсного управляющего сообщил, что на данном этапе ведется инвентаризация имущества должника. "Оценен самолет в Киеве, собираем базу со всего мира. Вывезено, если судить по декларациям, имущества примерно на $1 млрд, фактическое местонахождение определяем", - сказал он.

Как сообщало Накануне.RU, авиакомпания "Трансаэро" прекратила полеты осенью 2015 г., когда Росавиация отозвала у перевозчика сертификат эксплуатанта. Иски о банкротстве перевозчика подали Сбербанк, Альфа-банк, ВТБ24 и Федеральная налоговая служба. Позднее в Минтрансе заявили, что восстановление полетов авиакомпании невозможно.