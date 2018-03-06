Кремль ответил на обвинения в причастности к отравлению экс-офицера ГРУ

В Кремле ответили, как относятся к комментариям экспертов в западных СМИ, которые утверждают, что к возможному отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля причастна российская сторона.

Обвинения долго ждать себя не заставили, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Не могу прокомментировать. Что называется, долго себя ждать не заставили, говоря по-русски, понимая, что это тяжело перевести на английский, но тем не менее", - сказал он.

Песков также отметил, что в Кремле не располагают информацией, что могло стать причиной трагической ситуации, чем занимался Скрипаль и с чем это может быть связано.

"Я, к сожалению, не могу вам высказать какую-то реакцию, потому что мы не располагаем никакой информацией. Вы знаете, как он оказался на западе, в результате каких действий и решений. Я не буду этого повторять", - цитирует Пескова РИА Новости.

Пресс-секретарь президент отметил, что России не поступало обращений о сотрудничестве в расследовании инцидента с бывшим сотрудником ГРУ но Москва всегда открыта к взаимодействию.

Как сообщалось ранее, проживающий в Великобритании бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за государственную измену, мог быть отравлен неизвестным ядом.

Скрипаль почувствовал себя плохо в торговом центре британского Солсбери и был госпитализирован. Вместе с ним в больницу увезли неназванную женщину.

Напомним, в 2006 году Московский окружной военный суд признал бывшего полковника российских спецслужб Сергея Скрипаля виновным в государственной измене в форме шпионажа и приговорил его к 13 годам лишения свободы.