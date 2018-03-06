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Как правильно "засветиться" в городском дорожном движении, екатеринбургским школьникам рассказали ГИБДД и Фонд святой Екатерины
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снос телебашни, светофор (2017) | Фото: Накануне.RU

Городское екатеринбургское ГИБДД ищет и находит новые формы пропаганды соблюдения правил уличного движения, передает корреспондент Накануне.RU. Уже в шести образовательных организациях Екатеринбурга прошла акция "Засветись!", которую организовал Фонд святой Екатерины,

Акцию приурочили к 45-летию создания отрядов юных инспекторов движения. Суть в том, что в рамках акции будет роздано свыше четырех тысяч световозвращающих наклеек. А еще юных уральцев научат правилам безопасности на дороге в темное время суток.

фонд святой екатерины, дети, акция засветись(2018)|Фото:фонд святой екатерины

Например, в школе №106 аниматоры в ярко-желтых жилетах вместе с ребятами устроили настоящий флешмоб. Школьники во время танца составили слово "Засветись!" из световозвращающих букв. Всем участникам флешмоба раздали световозвращательные наклейки, которые ученики тут же прикрепили к своей одежде и рюкзакам.

О том, как правильно размещать световозвращатели школьникам рассказала инспектор по пропаганде полка ДПС УМВД ГИБДД по Екатеринбургу Наталья Некрасова.

фонд святой екатерины, дети, акция засветись(2018)|Фото:фонд святой екатерины

Оказывается, лучше всего их носить с левой стороны одежды или крепить на ногах, поскольку именно на эти части тела в первую очередь падает свет фар. Еще лучше, когда у школьника имеются световозвращатели с двух сторон, а также и на спине. "Пешеход со световозвращающими элементами заметен уже за 300 м, и у водителя больше шансов вовремя затормозить", - рассказала Наталья Некрасова.

"Световозвращающие элементы нужны для безопасности в темное время суток, чтобы водитель автомобиля видел, что идет пешеход. Я наклею их на рюкзак с левой и с правой стороны, а также на куртку и на лямку", - рассказала шестиклассница Валерия, которой переходить дорогу приходится каждый день.

фонд святой екатерины, дети, акция засветись, рюкзак(2018)|Фото:фонд святой екатерины

Заместитель директора школы по праву Алевтина Семенова, в свою очередь, пообещала проверить, чтобы ученики должным образом усвоили сегодняшний урок и носили световозвращающие элементы на одежде и школьных ранцах. "Я сама ездила на машине и знаю, как в темное время суток все сливается, и водители не замечают, особенно маленьких детей", - отметила она.

Справка: Фонд святой Екатерины, созданный к 300-летию Екатеринбурга, объединяет людей, которым небезразлична судьба Екатеринбурга, и продолжает традиции российского меценатства. Задачи фонда - поддержка значимых проектов в области культуры, благотворительности, просвещения и патриотического воспитания.

Другие новости по темам: акция "засветись", гибдд, фонд святой екатерины,
06.03.2018 10:53 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
12:53 Екб


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Как правильно "засветиться" в городском дорожном движении, екатеринбургским школьникам рассказали ГИБДД и Фонд святой Екатерины
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