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06.03.2018
экспертное мнение ;
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На Ямале коренной житель добился штрафа компаний за незаконную вырубку леса
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Прокуратура ЯНАО, здание (2017) | Фото: prokyanao.ru

Новоуренгойский городской суд по требованию природоохранной прокуратуры взыскал солидарно 116 млн руб. с "ГЕОТЭК Сейсморазведка" и "Сибнефтегаз", сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружной прокуратуры.

Как сообщают в надзорном ведомстве, природоохранная прокуратура провела проверку по обращения представителя КМНС о незаконной рубке лесных насаждений. Было установлено, что "Сибнефтегаз" является владельцем лицензии для геологического изучения, разведки и добычи углеводородного сырья на участке Малохадырьяхинский.

"Сибнефтегаз" заключил договор с "ГЕОТЭК-Сейсморазведка" на выполнение полевых сейсморазведочных работ, согласно которого обязанность по оформлению правоустанавливающих документов на лесные участки возлагалась на подрядчика.

Во время сейсморазведочных работ на Малохадырьяхинском лицензионном участке "ГЕОТЭК-Сейсморазведка" нарушил требования Лесного кодекса РФ, вырубив деревья породы кедр, лиственница, ель, береза. Общий размер причиненного лесам ущерба составил 116 млн руб.

По материалам прокурорской проверки СО ОМВД России по Пуровскому району возбуждено уголовное дело по статье незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере. По постановлению природоохранной прокуратуры "ГЕОТЭК Сейсморазведка" привлечено к административной ответственности за незаконную рубку, повреждение лесных насаждений. Организации назначен штраф в размере 200 тыс. руб.

В целях устранения выявленных нарушений закона руководителям "Сибнефтегаз" и "ГЕОТЭК Сейсморазведка" внесены представления, по итогам рассмотрения которых два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Мер к устранению нарушений закона компаниями принято не было, поэтому природоохранный прокурор обратился в суд о взыскании солидарно с "ГЕОТЭК Сейсморазведка", "СИБНЕФТЕГАЗ" ущерба, причиненного лесам. Новоуренгойский городской суд удовлетворил требования прокурора. Решение суда в законную силу не вступило.

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06.03.2018 11:13 Мск | Новый Уренгой | информационная служба Накануне.RU
13:13 Екб


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На Ямале коренной житель добился штрафа компаний за незаконную вырубку леса
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