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В Екатеринбурге предъявлено окончательное обвинение всем фигурантам громкого "дела МУГИСО"
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министр МУГИСО Алексей Пьянков, суд (2016) | Фото: kp.ru

В Екатеринбурге предъявлено окончательное обвинение всем фигурантам уголовного дела по фактам взяток в областном министерстве по управлению госимуществом (МУГИСО).
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Как пишет "Коммерсант", по версии следователей, экс-министр Алексей Пьянков создал организованную группу, члены которой получали деньги за оказание помощи в оформлении земельных участков и выкупе зданий из госсобственности. В понедельник стало известно, что следователи четвертого следственного управления ГСУ СКР (с дислокацией в Екатеринбурге) предъявили окончательное обвинение основным фигурантам, которыми, кроме Пьянкова, стали его экс-заместители Артем Богачев и Константин Никаноров.

Издание утверждает, что Пьянкову предъявлены обвинения по пяти эпизодам: в получении взяток (статья 290 УК РФ) и растрате (статья 160 УК РФ).Таким образом, активная фаза расследования завершена, вскоре фигуранты дела начнут знакомиться с его материалами, а затем оно будет передано в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд.

По данным издания, часть обвиняемых вину признала, однако Алексей Пьянков со следствием сотрудничать не стал. Как пояснил его защитник Николай Каргаполов, следствию за два года расследования не удалось собрать доказательств его вины.

"Обвинения предъявлены, но мы продолжаем настаивать на отсутствии доказательств. Все базируется лишь на предположениях следствия", - подчеркнул Каргаполов.

Напомним, в прошлом году экс-глава МУГИСО Алексей Пьянков был избран председателем совета директоров "Облкоммунэнерго".

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06.03.2018 10:59 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
12:59 Екб


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В Екатеринбурге предъявлено окончательное обвинение всем фигурантам громкого "дела МУГИСО"
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