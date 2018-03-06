На Южном Урале бывшего полицейского будут судить за мошенничество

В Челябинской области бывшего сотрудника полиции будут судить по обвинению в совершении мошенничества, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

По версии следствия, в 2016 году обвиняемый получил от местной жительницы 120 тыс. руб. за помощь в трудоустройстве в органы внутренних дел дочери женщины, хотя повлиять на трудоустройство не мог.

Еще 8 тыс. руб. он получил от гражданина за помощь в оформлении лицензии на владение оружием. Не выполнив обещанного, обвиняемый присвоили средства граждан.