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Минобрнауки обновит перечень опорных вузов осенью 2018 года
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ПНИПУ, студенты, учеба, вуз (2017) | Фото: vk.com

Минобрнауки РФ пересмотрит перечень опорных региональных вузов России. Об этом на встрече в Чите с профессорско-преподавательским составом вузов Забайкальского края сообщила министр образования и науки РФ Ольга Васильева, передает ТАСС.
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Обновление списка опорных вузов будет осуществляться по итогам конкурса, который пройдет осенью 2018 года. Отмечается, что статус опорного могут получить новые вузы.

"У нас будет обновление (перечня опорных вузов) за счет тех вузов, которые не справились с задачей. Такие у нас есть, и, очевидно, что их достаточное количество", - сказала министр.

Как сообщало Накануне.RU, в 2017 году по итогам конкурсного отбора Минобрнауки были отобраны две группы вузов: восемь университетов-победителей с выделением федерального финансирования реализации программы развития, а также 14 университетов-победителей, чьи программы развития будут финансово поддержаны регионом с учетом методической помощи и консалтинга за счет средств Министерства образования и науки.

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06.03.2018 10:46 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
12:46 Екб


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Минобрнауки обновит перечень опорных вузов осенью 2018 года
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